Zwei Biker erleiden schwere Verletzungen bei Rottenburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Zwei Verletzte und ein Sachschaden von rund 1.500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, den eine 22-jährige Motorradfahrerin am Sonntagnachmittag auf der L380 zwischen Bad Niedernau und Obernau verursacht hat. Ein 58-Jähriger war kurz nach 17 Uhr mit seinem Pedelec auf der Landesstraße von Bad Niedernau kommend unterwegs und wollte kurz vor dem Ortsbeginn Obernau nach links in einen Fahrradweg einbiegen. Als er die Hand ausstreckte, um seine Fahrtrichtung anzuzeigen, wurde er von der in gleiche Richtung fahrenden Honda-Fahrerin so eng überholt, dass es zu einer Berührung kam. In der Folge stürzten beide Zweiradfahrer und wurden so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten. (pol)