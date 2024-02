Zwei Autos prallen in Bodelshausen aufeinander

Bitte aktivieren Sie Javascript

BODELSHAUSEN. Ein Schaden in Höhe von über 20.000 Euro ist bei einem heftigen Auffahrunfall am Donnerstagabend auf der Bahnhofstraße in Bodelshausen entstanden. Ein 42-Jähriger war kurz vor 18.30 Uhr mit einem Audi in Richtung Ortsmitte unterwegs. Aufgrund von Gegenverkehr musste er beim Linksabbiegen in die Sickinger Straße anhalten. Dies übersah ein nachfolgender, 20 Jahre alter Mercedes-Lenker und krachte ungebremst mit seiner C-Klasse in den Q3. Ersten Erkenntnissen nach waren die beiden Fahrer sowie eine Beifahrerin in dem Audi unverletzt geblieben. Der Rettungsdienst war vorsorglich an die Unfallstelle zur Untersuchung der Beteiligten beordert worden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (pol)