Zugbegleiterin auf Fahrt nach Nürtingen mit Messer bedroht

NÜRTINGEN. Ein 36-Jähriger hat laut Polizei am vergangenen Freitag, 17. März, eine Zugbegleiterin in einem Regionalzug auf der Fahrt nach Nürtingen mit einem Messer bedroht. Bisherigen Informationen zufolge soll der rumänische Staatsangehörige am Freitagmittag gegen 15:45 Uhr zunächst mit einem Regionalzug in Richtung Nürtingen gefahren und dabei kein für die Fahrt erforderliches Ticket besessen haben. Nachdem er durch eine Zugbegleiterin bezüglich der Fahrkarte gefragt worden war, holte der 36-Jährige offenbar ein Messer aus seiner Jackentasche und bedrohte damit die 47-jährige Mitarbeiterin. Ein im Zug anwesender Soldat der Bundeswehr unterstützte die Geschädigte bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte. Alarmierte Streifen der Landes- und Bundespolizei konnten den Beschuldigten schließlich beim Halt des Zuges im Nürtinger Bahnhof feststellen und das Messer sicherstellen. Den mit über 0,8 Promille alkoholisierten Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung und des Erschleichens von Leistungen. (pol)