Zeugenaufruf: Unbekannter beschädigt mehrere Autos in Rottenburg

ROTTENBURG. Ein Unbekannter hat sich am Wochenende an mehreren in der Klausenstraße geparkten Pkw zu schaffen gemacht. Wohl in der Nacht zum Sonntag beschädigte der Täter Außenspiegel an insgesamt zehn Autos. Zum Teil wurden die Spiegel gänzlich abgeschlagen. Außerdem besprühte der Unbekannte die Fahrzeuge mit einem Feuerlöscher, den er zuvor unweit entfernt entwendet hatte. Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07472/9801-0 beim Polizeirevier Rottenburg zu melden.