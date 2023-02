Zeugenaufruf: Gefährliche Körperverletzung in Rottenburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt die Polizei seit Samstagabend gegen einen 19-Jährigen, der von den Einsatzkräften in Gewahrsam genommen werden musste. Kurz vor 20 Uhr waren die Beamten in die Hirschauer Straße nach Wurmlingen gerufen worden, nachdem ein zunächst unbekannter Verdächtiger auf einen 24-Jährigen und dessen 21 Jahre alten Begleiter eingeschlagen haben soll. Dabei war offenbar auch ein Schlagstock zum Einsatz gekommen, mit dem der Mann zuvor eine umgestoßene Straßenlaterne beschädigt haben soll. Der 24-Jährige musste zur weiteren Behandlung seiner erlittenen Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine sofortige ärztliche Versorgung seines leicht verletzten Begleiters war nicht erforderlich. Der Tatverdächtige, der bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte die Flucht ergriffen hatte, wurde aufgrund einer vorliegenden Personenbeschreibung gegen 21.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Rottenburg von einer Streifenwagenbesatzung wiedererkannt und vorläufig festgenommen. In seiner Tasche fanden und beschlagnahmten die Beamten einen ausziehbaren Schlagstock.

Der stark alkoholisierte und möglicherweise unter Drogeneinfluss stehende Täter wurde zum Polizeirevier gebracht, wo er die restliche Nacht in der Gewahrsamseinrichtung verbringen musste. Er wird bei der Staatsanwaltschaft entsprechend zur Anzeige gebracht.

Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 07472/9801-0 beim Polizeirevier Rottenburg zu melden. (pol)