Zeugen und Geschädigter gesucht: Diebstahl am Tübinger Hauptbahnhof

TÜBINGEN. Ein 39-jähriger Mann steht im Verdacht, am Mittwochabend einem bislang unbekannten Reisenden am Hauptbahnhof Tübingen die Geldbörse entwendet zu haben. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich der unbekannte Reisende laut Polizei gegen 18 Uhr in der Bahnsteigunterführung, als ihm der 39-jährige algerische Staatsangehörige offenbar die Geldbörse aus seiner Gesäßtasche entwendete.

Als der Reisende den Diebstahl bemerkte, soll er seinen Geldbeutel wieder an sich genommen haben. Ein außerdienstlich reisender Bundespolizist wurde auf die Situation aufmerksam und hielt den mutmaßlichen Dieb bis zum Eintreffen einer alarmierten Streife fest.

Sowohl der unbekannte Geschädigte, als auch die unbekannten Zeugen stiegen in einen Zug in Richtung Stuttgart ein, noch bevor die Streifenbeamten vor Ort waren. Die Bundespolizei Stuttgart ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls und bittet insbesondere den unbekannten Geschädigten sowie die unbekannten Zeugen, sich unter der Rufnummer 0711870350 zu melden.