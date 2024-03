Zeugen gesucht: Wohnwagen in Kusterdingen gestohlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Ein Wohnwagen der Marke Fendt ist in den vergangenen Tagen von einem Abstellplatz in der Aspenhaustraße in Kusterdingen gestohlen worden. Ein bislang unbekannter Täter brach laut Polizei in der Zeit von Samstag, 15 Uhr, bis Montag, 14.30 Uhr, das Schloss am Eingangstor auf und gelangte so auf das Gelände.

Von dort entwendete er den Wohnanhänger mit dem amtlichen Kennzeichen RT-XR 3000 im Wert von etwa 40.000 Euro. Der Polizeiposten Kirchentellinsfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07121/515363-0 um sachdienliche Hinweise. (pol)