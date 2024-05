Zeugen gesucht: Pedelec-Fahrer kollidiert mit Sechsjähriger und stürzt schwer

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife.

ROTTENBURG. Schwer gestürzt ist ein Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend an der Einmündung Staig / Kelterbaumgässle ereignet hat. Der Radler war laut Polizei gegen 20.30 Uhr mit seinem Elektrofahrrad auf der Straße Staig stadteinwärts unterwegs, als plötzlich aus dem Kelterbaumgässle eine Sechsjährige auf ihrem Kinderfahrrad in Begleitung von Mutter und Bruder von links kommend herausfuhr.

In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrradfahrer, bei der sich der Pedelec-Fahrer überschlug. Der Mann, der keinen Helm getragen hatte, wurde dabei so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Auch das Mädchen kippte von seinem Rad, blieb aber unverletzt. Das Polizeirevier Rottenburg bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07472/9801-0 zu melden. (pol)