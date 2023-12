Zeugen gesucht: Mann stiehlt Kleidung in der Outletcity Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Diebesgut in bislang unbekannter Höhe ist bei einem Diebstahl eines bislang unbekannten Täters gegen 17.45 Uhr in Metzingen am Lindenplatz entwendet worden. Dieser steckte laut Polizei mehrere Kleidungsstücke in einen mitgeführten Rucksack und verließ einen Outlet-Store.

Bei dem Diebstahl wurde der Täter von einem Ladendetektiv beobachtet. Dieser verfolgte den Mann und konnte ihm den Rucksack mit dem Diebesgut wieder abnehmen. Der Täter konnte sich aber von dem 49-jährigen Ladendetektiv losreißen und verletzte diesen hierbei leicht an der Hand.

Der Täter rannte in Richtung Martinskirche davon. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 25-35 Jahre alt, schlanke Figur, ca. 185 bis 195 cm groß, dunkler Teint, bekleidet mit dunkelblauer Winterjacke, Jeans, grauer Wollmütze und weißen Schuhen. Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Metzingen unter Tel.

07123/9240 in Verbindung zu setzen. (pol)