Zeugen gesucht: Junge Frau im Bus nach Reutlingen belästigt

PLIEZHAUSEN/REUTLINGEN. Der Polizeiposten in Pliezhausen fahndet derzeit nach zwei Unbekannten, die am Dienstagmorgen eine junge Frau belästigt haben. Die 19-Jährige befand sich laut Polizei kurz nach acht Uhr in einem Omnibus der Linie 1, als sie von einem der Männer mehrfach unsittlich berührt wurde. Dies wurde vom ebenfalls unbekannten Begleiter offenbar mit dem Handy aufgenommen.

Der Begleiter verließ den Linienbus später auf Höhe des Kaufhofs in der Reutlinger Karlstraße. Die Geschädigte stieg an der Planie aus dem Fahrzeug aus. Der Haupttäter ist circa 22 Jahre alt, schlank und hat dunkle, kurze Haare. Er war mit einer schwarzen Hose sowie einer grauen Winterjacke bekleidet und trug eine Brille mit blauem Rahmen. Sein Begleiter dürfte unwesentlich älter sein, ist ebenfalls von schlanker Statur und ungefähr 175 Zentimeter groß. Er hat kurze, blonde Haare und war mit einer blauen Hose sowie einer grünen Winterjacke bekleidet. Auch er trug eine Brille.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07127/939240-0 zu melden. (pol)