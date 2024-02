Zeugen gesucht: Fahrgast greift Busfahrer in Rottenburg an

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Die Polizei in Tübingen sucht Zeugen zu dem Angriff auf einen Busfahrer, der sich am Mittwochmorgen, gegen 5.40 Uhr, auf dem Busbahnhof in der Poststraße ereignet hat. Derzeitigen Ermittlungen zufolge stand der Bus der Linie nach Remmingsheim am Bussteig, als ein etwa 20 bis 30 Jahre alter Mann zustieg. Dieser war laut Polizei dem 51-jährigen Busfahrer vom Sehen her bekannt, weil er zuvor bereits mehrmals mit falschen Fahrkarten aufgefallen war.

Als der Fahrer ihn ansprach, entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen Verlauf der Unbekannte ein Messer zog und dem Busfahrer Schnittverletzungen zufügte. Auch ein 43 Jahre alter Passant, der dem Fahrer zu Hilfe eilte und den Angreifer festhalten wollte, wurde verletzt. Der Verdächtige flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Kreisverkehr / Tankstelle. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber verlief bislang erfolglos. Der Busfahrer wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Der leicht verletzte 43-Jährige wurde ambulant im Krankenhaus behandelt.

Angreifer gesucht

Der Angreifer wird als etwa 160 bis 170 Zentimeter groß und dunkelhaarig beschrieben. Er hatte einen dunklen Teint, ein schmales Gesicht mit Bartstoppeln und trug eine markante Brille. Bekleidet war er mit einer schwarzen Regenjacke mit Kapuze, einer hellen Hose und schwarzen Schuhen. Zudem führte er einen Rucksack mit sich. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Tübingen, Telefon 07071/972-8660 oder das Polizeirevier Rottenburg, Telefon 07472/9801-0. (pol)