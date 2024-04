Zeugen gesucht: Autofahrer missachtet Vorfahrt in Rottenburg und bringt Senior zu Fall

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Das Polizeirevier Rottenburg sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der Schadenweilerstraße. Dort war laut Polizei gegen 18.10 Uhr ein 73 Jahre alter Mann auf einem Kleinkraftrad vom Bahnhof herkommend unterwegs, als der noch unbekannte Lenker eines dunklen Mercedes von der Weilerstraße aus nach links in die Schadenweilerstraße einbog und dabei die Vorfahrt des 73-Jährigen sowie eines Audi missachtete.

Der Senior musste in der Folge eine Vollbremsung einleiten, stürzte dabei zu Boden und verletzte sich augenscheinlich leicht. Zu einer Kollision mit dem Mercedes, dessen Lenker seine Fahrt nach einem kurzen Stopp in Richtung Bahnhof fortsetzte, war es nicht gekommen. Am Wagen des Unfallverursachers dürften ersten Erkenntnissen zufolge Tübinger Kennzeichen (TÜ-) angebracht sein.

Polizei hofft auf Hinweise

Der gesuchte Fahrer ist circa 50 bis 60 Jahre alt, hat graue Haare und trug zum Unfallzeitpunkt einen Drei-Tage-Bart. Er sprach gebrochen Deutsch. Zeugenhinweise zum Fahrer oder dessen Mercedes nimmt das Polizeirevier Rottenburg unter der Telefonnummer 07472/9801-0 entgegen. (pol)