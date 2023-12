Zeugen gesucht: 51-Jähriger überholt riskant und kollidiert mit anderem Auto

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die Verkehrspolizei Tübingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der B 296. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war kurz nach 17.30 Uhr ein 51 Jahre alter VW Polo-Lenker auf der Bundesstraße von Unterjesingen herkommend in Richtung Tübingen unterwegs.

Im Kurvenbereich setzte er laut Polizeibericht zum Überholen eines noch unbekannten Pkw sowie eines davor fahrenden Jeep einer 32-Jährigen an. Aufgrund Gegenverkehrs scherte der Polo-Lenker so dicht vor dem Jeep ein, dass es zur Kollision zwischen den Fahrzeugen kam.

Der VW geriet in der Folge ins Schleudern und kam in einem angrenzenden Feld quer zur Fahrbahn zum Stehen. Er musste später abgeschleppt werden. Insgesamt dürfte der Blechschaden an den Autos mit circa 16.000 Euro zu Buche schlagen. Zeugenangaben zum Unfall werden unter der Telefonnummer 07071/972-8660 entgegengenommen.

Insbesondere der noch unbekannte Lenker des ebenfalls überholten Pkw wird gebeten, sich zu melden. (pol)