Zeugen gesucht: 45-Jähriger streift beim Überholen Lastwagen in Rottenburg

ROTTENBURG. Das Polizeirevier Rottenburg sucht Zeugen und mögliche weitere Geschädigte eines riskanten Überholmanövers am Dienstagnachmittag auf der B 28 zwischen Rottenburg und der A 81. Kurz nach 15.30 Uhr war dort laut Polizei ein 45-jähriger Skoda-Lenker in Richtung Autobahn unterwegs und setzte den derzeitigen Ermittlungen zufolge in einer langgezogenen, unübersichtlichen Linkskurve zum Überholen eines vorausfahrenden Lkw-Gespanns an.

Aufgrund von Gegenverkehr musste der 45-Jährige nach rechts ausweichen und kollidierte mit dem zwischenzeitlich rechts neben ihm befindlichen Lkw-Anhänger, wobei ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 4.500 Euro entstand. Auch ein entgegenkommender, noch unbekannter Autofahrer sowie ein diesem nachfolgender, 32-jähriger Ford-Lenker wichen zur Verhinderung einer Frontalkollision ihrerseits nach rechts in den Grünstreifen aus und leiteten eine Gefahrenbremsung bis zum Stillstand ein.

Keine Verletzten

Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Zeugen des Überholmanövers und insbesondere der unbekannte Autofahrer im Gegenverkehr, bei dessen Pkw es sich um einen schwarzen Kleinwagen mit Tübinger Kennzeichen gehandelt haben soll, werden gebeten, sich zu melden. Telefon Polizeirevier Rottenburg: 07472/9801-0. (pol)