Wildwechsel: 21-Jährige überschlägt sich mit Auto bei Rottenburg

ROTTENBURG. Augenscheinlich ohne Verletzungen hat eine Autofahrerin am späten Montagabend den Überschlag mit ihrem Wagen überstanden. Die 21-Jährige war kurz vor 23 Uhr mit einem Seat auf der K 6938 von Oberndorf herkommend in Richtung Wendelsheim unterwegs, als offenbar ein Reh die Fahrbahn querte. Die Fahrerin wich aus, worauf der Pkw nach rechts von der Straße abkam und sich überschlug. Am Seat dürfte dabei wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 10.000 Euro entstanden sein. Er musste abgeschleppt werden. (pol)