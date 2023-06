War es Brandstiftung? Feuerwehr muss Flächenbrand bei Rottenburg löschen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG-WURMLINGEN. Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am Dienstagnachmittag zu einem kleineren Flächenbrand beim Wurmlinger Steinbruch in der Unterjesinger Straße gekommen. Kurz vor 17 Uhr war eine Wiesenfläche unterhalb von Bäumen in Brand geraten.

Dank dem raschen Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen und ein Ausbreiten der Flammen verhindert werden. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Brand gelegt worden war, werden sachdienliche Hinweise unter Telefon 07472/9801-0 erbeten.