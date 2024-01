Vorläufig festgenommen: Mann randaliert in Tübinger Tankstelle

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Nach einem versuchten Diebstahl aus dem Verkaufsraum einer Tankstelle in der Westbahnhofstraße ist ein 30-Jähriger am Sonntagmittag vorläufig festgenommen worden. Gegen 13.20 Uhr nahm der Beschuldigte laut Polizei mehrere Snackpackungen aus einem Regal und steckte sie in eine Tasche. Als er von einem Mitarbeiter darauf angesprochen wurde, legte er die Packungen zurück und versuchte zu flüchten.

Dabei beschädigte der Verdächtige einen Warenaufsteller samt Inhalt. Der Tankstellenmitarbeiter konnte die Flucht des 30-Jährigen verhindern und ihn bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Beamten festhalten. Dabei erlitt der Mitarbeiter nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen, die nicht behandelt werden mussten. Der 30-Jährige, der unverletzt geblieben war, wurde von den Einsatzkräften vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier gebracht.

Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß entlassen und wird nun bei der Staatsanwaltschaft entsprechend zur Anzeige gebracht. (pol)