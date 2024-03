Vier Männer prügeln sich in Rottenburger Paketshop - Vier Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist es am Donnerstagnachmittag in einem Paket-Shop in der Marktstraße gekommen. Kurz nach 15.30 Uhr waren dort vier Männer im Alter zwischen 23 und 29 Jahren wohl aufgrund von Unstimmigkeiten bei der Abholung einer Postsendung in Streit geraten, die offenbar in gegenseitige Schläge und Tritte mündete.

Drei der vier Männer wurden dabei verletzt und nachfolgend vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Auch eine wohl zwischen die Fronten geratene 19-Jährige, die einen Stoß abbekommen hatte, kam ins Krankenhaus. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen zum genauen Hintergrund und Ablauf der Auseinandersetzung aufgenommen. (pol)