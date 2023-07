Vermisster Junge aus Ostfildern im Alb-Donau-Kreis gefunden

Bitte aktivieren Sie Javascript

OSTFILDERN. Mit über 100 Rettungs- und Einsatzkräften, unter Einbeziehung von dutzenden Suchhunden, Polizeireitern sowie eines Polizeihubschraubers ist ab Mittwochnachmittag nach einem aus Ostfildern vermissten Zwölfjährigen gesucht worden. Zuvor hatten die Eltern des Kindes die Polizei verständigt. Die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst führten zunächst nicht zum Auffinden des Zwölfjährigen. Im Zuge der Ermittlungen ergab sich der Hinweis, dass sich der Junge auf den Weg zu Bekannten in den Alb-Donau-Kreis gemacht haben könnte. Durch einen Zeugenhinweis am Donnerstag, gegen fünf Uhr, konnte das Kind anschließend wohlbehalten an einer Bushaltestelle einer dortigen Kreisgemeinde von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeipräsidiums Ulm angetroffen werden. Die Suchmaßnahmen wurden in der Folge beendet. (pol)