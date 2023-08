Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. In Rottenburg startete am Montagabend eine Suchaktion nach einer vermissten Person. Am Dienstagvormittag kreiste ein Polizeihubschrauber über der Stadt. Außerdem wurde mit »zahlreichen Einsatzkräften« und Streifenwagen auch am Boden nach der Person gesucht, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei suchte nach einem 62 Jahre alten Mann, der am Mittwochmorgen selbstständig zu seiner Wohnanschrift zurückkehrte. (pol)