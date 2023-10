Verletzte und hoher Schaden nach Unfall bei Rottenburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, den ein 54-Jähriger am Mittwochnachmittag an der Einmündung L 361 / B 28 verursacht hat.

Der Mann war gegen 17.40 Uhr mit seinem 1er BMW auf der Landesstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links auf die B 28 in Richtung Osttangente einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 35-Jährigen, die mit ihrem Volvo V40 auf der Bundesstraße in Richtung Seebronn unterwegs war und nicht mehr schnell genug reagieren konnte. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der Fahrzeuge.

Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde die Volvo-Fahrerin leicht verletzt. Sie und ihre beiden ordnungsgemäß auf dem Rücksitz gesicherten Kinder im Alter von einem Monat und drei Jahren, die derzeitigen Erkenntnissen zufolge unverletzt blieben, wurden vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 23.000 Euro geschätzt. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (pol)