Verletzte nach Unfall bei Münsingen

MÜNSINGEN. Gleich mehrere leicht verletzte Personen und zwei Fahrzeuge mit Totalschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße 465 bei Münsingen, teilt die Polizei mit. Der 27-jährige Lenker eines BMW 1er geriet am Samstagnachmittag, gegen 14 Uhr, aus noch zu ermittelnden Gründen mit einem Teil seines Fahrzeugs auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden Audi. Beide Fahrzeuge waren mit je zwei Insassen besetzt. Der 27-jährige Fahrer des Audis und seine 23-jährige Beifahrerin sowie der Fahrer des BMW kamen zur Untersuchung mit leichten Verletzungen in unterschiedliche Kliniken. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Die Fahrzeuge kamen neben der Fahrbahn zum Stehen und mussten durch entsprechende Hilfeleister geborgen werden. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, welche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07381/93640 zu melden.