Verkehrsunfall auf der B28 in Tübingen sorgt für langen Stau im Berufsverkehr

TÜBINGEN. Autofahrer auf der Bundestraße 28 in Tübingen müssen am Montagabend besonders viel Geduld mitbringen. Nach einem Verkehrsunfall in der Hegelstraße auf Höhe der Derendinger Straße am späten Nachmittag staut sich der Verkehr auf der B28 von Reutlingen deutlich bis hinter die Ortseinfahrt. Aktuell (Stand 17 Uhr) ist die rechte Fahrspur gesperrt, sagte eine Polizei-Sprecherin dem GEA.

Nach einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist ein Auto nicht mehr fahrbereit und muss von einem Abschlepper geborgen werden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist niemand verletzt worden. Die Verkehrsbehinderungen werden laut der Polizei-Sprecherin wohl noch länger anhalten. »Wir bitten daher alle Autofahrer, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.« (GEA)