Verdacht auf Unfallflucht in Rottenburg: Polizei sucht Zeugen

ROTTENBURG. Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt der Polizeiposten Ergenzingen gegen den Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend in der Mercedesstraße ereignet hat. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge, war das Fahrzeug gegen 18.50 Uhr auf der Mercedesstraße in Richtung Ergenzingen unterwegs, als es mutmaßlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abkam.

Dort fuhr es über einen Parkplatz sowie einen Gehweg und durchbrach einen Bauzaun. Nachdem der Wagen im Baustellenbereich über einen Absatz gefahren war, fuhr er erneut durch einen aufgestellten Bauzaun. Anschließend fuhr das Fahrzeug in unbekannte Richtung davon. Der entstandene Sachschaden an den Bauzäunen dürfte sich auf rund 2.500 Euro belaufen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder einem im Front- sowie Unterbodenbereich erheblich beschädigten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07457938010 zu melden. (pol)