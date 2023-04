Verdacht auf Brandstiftung in Rottenburg: Schuppen und Holzstapel Feuer gefangen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Der Brand mehrerer Holzstapel und zweier Lagerschuppen in Oberndorf hat laut Polizei in der Nacht zu Sonntag zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Gegen Mitternacht wurde über die Integrierte Leitstelle Tübingen im Schwester-Salaberga-Weg ein Brandgeschehen gemeldet. Vor Ort stellte die Freiwillige Feuerwehr Oberndorf, welche mit mehreren Fahrzeugen vor Ort war, den Brand von zwei Schuppen und mehreren Holzstapeln fest. Durch die Flammen wurden außerdem mehrere Gartengeräte in Mitleidenschaft gezogen. Das Übergreifen der Flammen auf in der Nähe befindliche Wohngebäude und Bäume konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Eine Fahndung unter Beteiligung mehrerer Streifen und eines Polizeihubschraubers verlief negativ. Ob ein Zusammenhang mit zurückliegenden Bränden im Bereich Ammerbuch besteht, ist Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Nach bisherigem Kenntnisstand dürfte ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstanden sein. Verletzt wurde niemand. (pol)