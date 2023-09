Unter Drogen und Alkohol: 19-Jähriger baut Unfall in Bodelshausen und flieht

Bitte aktivieren Sie Javascript

BODELSHAUSEN. Weil er unter Drogen- und Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht und danach einfach weitergefahren war, hat ein 19-jähriger Autofahrer in Bodelshausen seinen Führerschein abgeben müssen. Der Teenager war am Sonntagmorgen gegen 8.50 Uhr mit seinem Renault auf der Hechinger Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs.

In der Kreuzung mit der Beethovenstraße kam er mit dem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen einen dortigen Stromverteilerkasten. Im Anschluss kollidierte er mit einem Verkehrszeichen und einer angrenzenden Hecke. Hierauf flüchtete er vom Unfallort und konnte jedoch im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung ermittelt werden. Ein Alkoholtest bei dem 19-Jährigen ergab einen vorläufigen Wert von knapp zwei Promille. Weiterhin wurden Hinweise auf Drogenkonsum festgestellt.

Er musste im Anschluss nicht nur eine Blutprobe, sondern auch seinen Führerschein abgeben. Der Renault war nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. (pol)