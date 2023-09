Unfallflucht: Mountainbiker fährt weiter nach Unfall in Rottenburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Rennradfahrer ist es am Donnerstagmorgen auf einem Weg parallel zur K6938 gekommen. Gegen sechs Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Mountainbikes den Weg in Richtung Oberndorf, als ihm der 55-Jährige mit seinem Rennrad entgegenkam. Um eine Frontalkollision zu verhindern, wich der Rennradfahrer nach links aus, stürzte zu Boden und verletzte sich hierbei nach derzeitigen Erkenntnissen leicht. Der bislang unbekannte Fahrer des Mountainbikes entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle. Der Rettungsdienst brachte den 55-Jährigen nach medizinischer Behandlung und Versorgung in eine nahegelegene Klinik. Am Rennrad entstand lediglich geringfügiger Sachschaden. (pol)