Unfall auf Zebrastreifen in Nürtingen: neue Details zum Rettungshubschrauber-Einsatz

Mit diesem Rettungshubschrauber wurde das verletzte Mädchen in eine Klinik geflogen.

NÜRTINGEN. Schwere Verletzungen hat eine 14-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Nürtingen erlitten. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge befuhr ein Senior mit seinem vierrädrigen Leichtkraftfahrzeug kurz vor 16 Uhr die Max-Eyth-Straße und wollte den folgenden Kreisverkehr nach rechts in die Carl-Benz-Straße verlassen. Dabei kollidierte er auf dem dortigen Fußgängerüberweg mit einer von rechts kommenden Radfahrerin im Alter von 14 Jahren.

Die Jugendliche wurde vom Wagen frontal erfasst und unter diesem eingeklemmt. Ersthelfern gelang es, sie durch das Anheben des Autos zu befreien. Die 14-Jährige musste nach einer anschließenden Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. (GEA)