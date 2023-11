Unfall auf der B27: Hubschrauber bringt Schwerverletzte in Klinik

Bitte aktivieren Sie Javascript

BODELSHAUSEN. Gegen 14 Uhr ereignete sich auf der B27 zwischen Bad Sebastiansweiler und Bodelshausen in Fahrtrichtung Hechingen ein schwerer Verkehrsunfall. Nach Angaben der Reutlinger Polizei kam der 65-jährige Fahrer eines VW-Touareg in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Daraufhin prallte er gegen einen am Fahrbahnrand parkenden Lastwagen und kam schließlich im Grünstreifen zum Stehen.

Während der VW-Fahrer nur leicht verletzt wurde, erlitt seine 63 Jahre alte Beifahrerin schwere Verletzungen. Sie wurde im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 39 Feuerwehrleuten im Einsatz war, mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Anschließend wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen. Der Fahrer des Lastwagens erlitt leichte Verletzungen.

Warum der Fahrer des Volkswagens auf den Lkw prallte, ist nach bisherigen Ermittlungen der Polizei noch nicht bekannt. Der VW Touareg musste abgeschleppt werden, der Lkw blieb fahrbereit. Die B27 musste zwischenzeitlich voll gesperrt. Nach beendeter Unfallaufnahme und dem Abschluss aller Aufräumarbeiten konnte die Straße gegen 15.30 Uhr wieder komplett für den Straßenverkehr freigegeben werden. (GEA)