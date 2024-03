Unbekannte töten bei Grabenstetten mehrere Bienenvölker

Bitte aktivieren Sie Javascript

GRABENSTETTEN. Erst am Donnerstagmittag, gegen 14 Uhr, wurde entdeckt, dass Unbekannte insgesamt sechs im Bereich des Wanderparkplatzes Seelenau, an der Landesstraße 250, am Heidegraben aufgestellte Bienenkästen beschädigt hatten. Die Kästen, sogenannte Beuten, wurden in der Zeit von vergangenem Donnerstag (22. Februar) bis zur Feststellzeit von dem oder den Kriminellen vom Beutenbock heruntergeworfen und beschädigt. Zudem wurden auch die darin befindlichen Bienenvölker mutwillig zerstört und die Bienen getötet. Allein der Schaden an den Bienenkästen dürfte sich ohne den Ausfall der Honigernte auf geschätzte 1.000 Euro beziffern. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07125 / 94587-0 um Hinweise. (pol)