ROTTENBURG. Ein Krimineller hat vermutlich in der Nacht zum Sonntag im La-Bienne-Weg sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen 16 Uhr und zehn Uhr zerstach der Täter an über 30 dort stehenden Fahrzeugen mehrere Dutzend Reifen. Der dadurch angerichtete Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die im genannten Zeitraum im La-Bienne-Weg verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07472/9801-0 beim Polizeirevier Rottenburg zu melden. (pol)