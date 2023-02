Unbekannter zündet Holzscheite vor Wohnhaus in Wurmlingen an

Bitte aktivieren Sie Javascript

WURMLINGEN. In der Hegelstraße in Wurmlingen ist am späten Donnerstagabend Brennholz von einem Unbekannten offenbar mutwillig angezündet worden, teilte die Polizei mit. Gegen 22.40 Uhr hatte ein Zeuge über Notruf brennende Holzscheite vor einem Wohnhaus gemeldet, worauf unverzüglich entsprechende Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber eingeleitet wurden.

Vor Ort stellte sich heraus, dass lose aufgeschüttetes Brennholz, das in unmittelbarer Nähe eines Wohnhauses zwischengelagert war, in Brand gesetzt worden war. Die Flammen konnten durch die Feuerwehr rasch gelöscht und so ein mögliches Übergreifen auf das Gebäude verhindert werden. Außer am Brennholz selbst entstand kein Schaden. Das Kriminalkommissariat Tübingen hat noch in der Nacht vor Ort die Ermittlungen zum Täter aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0747298010 erbeten. (pol)