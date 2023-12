Unbekannter wirft in Metzingen Stein auf fahrendes Auto

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro hat ein bislang unbekannter Steinewerfer am Dienstagnachmittag in Metzingen angerichtet. Ein 57-Jähriger war laut Polizei kurz vor 16.30 Uhr mit einem Opel auf der Hexham-Allee unterwegs.

Ein Unbekannter warf in diesem Moment einen Stein von der Neugreuthstraße aus auf die darunter hindurchführende Nordtangente und traf das Fahrzeug. Hierdurch zersplitterte die Frontscheibe des Pkw. Glücklicherweise war der Fahrer außer einem gehörigen Schrecken unverletzt geblieben.

Eine Fahndung nach dem Steinewerfer blieb erfolglos. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07123/924-0 um sachdienliche Hinweise. (pol)