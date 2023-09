Unbekannter in Rottenburg schießt mit Waffe - Schüsse treffen Tür

In Eckernförde ist ein Jugendlicher tot aufgefunden worden.

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Das Kriminalkommissariat Tübingen sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Dienstagmorgen in der Hagenwörtstraße ereignet hat. In der Zeit zwischen sechs Uhr und 6.05 Uhr gab dort ein Unbekannter Schüsse aus einer Waffe ab. Diese trafen die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses. Verletzt wurde dabei niemand.

Eine Zeugin, die durch die Schussgeräusche aufmerksam geworden war, verständigte unmittelbar darauf die Polizei. Der Täter konnte jedoch nicht mehr angetroffen werden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge soll unmittelbar nach den Schüssen ein schlanker, dunkel gekleideter und mit einer Sturmhaube maskierter Mann durch das Kapuzinertor geflüchtet sein. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den gesuchten Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07472/9801-0 beim Polizeirevier Rottenburg zu melden. (pol)