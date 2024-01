Unbekannter bricht in Tübinger Friseursalon ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. In der Zeit zwischen Samstag, 20.30 Uhr, und Sonntag, 13.00 Uhr, ist es in der Eberhardstraße zu einem Einbruch in ein Friseurgeschäft und einen angrenzenden Kellerraum gekommen, berichtet die Polizei.

Unbekannte Täter hebelten die Eingangstür des Salons auf und entwendeten diverse Utensilien sowie einen geringen Bargeldbetrag. In der Folge brachen sie noch ein im angrenzenden Gebäude befindliches Kellerabteil auf, aus dem augenscheinlich nichts entwendet wurde. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und wird hierbei von Spezialisten der Kriminaltechnik unterstützt. (pol)