Unbekannter bricht in Reutlinger Jugendhaus ein

REUTLINGEN. In ein Jugendhaus in der Straße Im Wiesaztal in Bronnweiler ist in der Zeit von Montag, 11.10 Uhr, bis Dienstag, 10.45 Uhr, eingebrochen worden. Über ein aufgehebeltes Fenster gelangte der Unbekannte laut Polizei ins Gebäude und durchwühlte im Anschluss sämtliche Schränke in den Räumlichkeiten.

Ersten Erkenntnissen nach musste der Einbrecher ohne Diebesgut von dannen ziehen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf zirka 800 Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)