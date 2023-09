Unbekannter bricht in Museum und Baucontainer in Grabenstetten ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

GRABENSTETTEN. In einen Baucontainer sowie ein Museum in der Böhringer Straße in Grabenstetten ist im Zeitraum zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, sieben Uhr, eingebrochen worden. Das teilte die Polizei mit. Unbekannter Täter gelangte gewaltsam in einen dort aufgestellten Baucontainer und durchwühlte diesen nach Stehlenswertem. In der Folge verschaffte er sich Zugang zu einem nahegelegenen, im Rohbau befindlichen Museum. Vermutlich ohne etwas entwendet zu haben, zog der Unbekannte unerkannt von dannen. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen mit etwa 250 Euro beziffert. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)