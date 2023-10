Unbekannter bricht in Metzinger Postfiliale ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. In eine Postfiliale mit Kiosk in der Kelternstraße ist ein Unbekannter am frühen Dienstagmorgen eingebrochen. Gegen 2.40 Uhr beschädigte der Einbrecher die Eingangstüre, sodass er nachfolgend offenbar an die Auslagen gelangen konnte.

Dort dürfte derzeitigen Erkenntnissen zufolge mehrere Zigarettenschachteln entwendet haben, mit denen er unerkannte flüchtete. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob ein Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen an den Linienbussen in der unweit entfernten Paul-Lechler-Straße besteht, ist Gegenstand dieser Ermittlungen. (pol)