LICHTENSTEIN. In eine Gaststätte in der Wilhelmstraße ist am Sonntag eingebrochen worden. Zwischen Mitternacht und 10.30 Uhr verschaffte sich laut Polizei ein Unbekannter Zutritt zum Gastraum. Dort brach er zwei Spielautomaten auf und stahl daraus die Geldkassetten. Zudem stieß er auf einen Bedienungsgeldbeutel, aus dem er Bargeld entnahm. Der Wert des Diebesguts kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)