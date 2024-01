Unbekannte werfen in Esslingen Böller auf 13-Jährigen: Durch Explosion schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ESSLINGEN. Schwere Brandverletzungen verursacht hat die Explosion eines vermeintlichen Silvesterböllers, welcher auf einen 13-jährigen Schüler aus Esslingen am Freitagmittag geworfen wurde. Das berichtet die Polizei. Gegen 13.45 Uhr hielt sich der 13-Jährige im Bereich einer Schule in der Banatstraße in Esslingen auf. Nach ersten Ermittlungen wurde aus einer zwei bis dreiköpfigen unbekannten Gruppe ein Böller auf den Jungen geworfen. Nach dem Wurf ging die Gruppe in unbekannte Richtung flüchtig. Bei der Explosion des Böllers fing die Jacke des Jungen Feuer.

Ein Rettungswagen brachte den 13-Jährigen in eine Klinik, wo seine Verletzungen behandelt wurden. Zu der Tätergruppe ist lediglich bekannt, dass es sich um Personen im Alter zwischen 18 und 20 Jahren handeln soll. Allesamt seien schwarz gekleidet gewesen, wobei einer eine schwarze Basecap getragen haben soll. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen und bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 071139900 zu melden. (pol)