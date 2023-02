Bitte aktivieren Sie Javascript

BODELSHAUSEN. Zu einem Einbruch ist es in der Zeit von Freitag 20 Uhr bis Samstag 9 Uhr in einen Imbiss im Hutschenweihergässle in Bodelshausen gekommen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt in den Verkaufsraum und entwendeten Getränkedosen, Lebensmittel und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro, berichtet die Polizei. Wie sich die Täter Zutritt verschafft haben ist im Moment noch unklar und bedarf weiterer Ermittlungen, die vom Polizeirevier Rottenburg geführt werden. (pol)