METZINGEN. Bislang unbekannte Täter hoben in der Halloween-Nacht auf dem Radweg zwischen Neuhausen und Glems insgesamt drei Schachtdeckel aus der Verankerung. Am Mittwoch gegen 03.50 Uhr befuhr ein 17 -Jähriger mit seinem E-Bike den Radweg in Richtung Glems und übersah einen der ausgehobenen Schachtdeckel. Hierdurch entstand an seinem Haibike ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Verletzt wurde der 17 -Jährige glücklicherweise nicht. (pol)