Unbekannte brechen in drei Wohnungen in Riederich ein

RIEDERICH. Auf Schmuck haben es unerkannte Diebe am Freitagabend in der Metzinger Straße abgesehen. Sie drangen im Zeitraum zwischen 17 und 19.30 Uhr in gleich zwei Wohnungen im selben Haus ein und durchwühlten Schubladen, Schränke und Kommoden. An einer weiteren Wohnung im Gebäude blieb es beim erfolglosen Einbruchversuch. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurensicherung wurde von Spezialisten der Kriminalpolizei übernommen. (pol)