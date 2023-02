Unbekannte bei Unfall in Nürtingen schwer verletzt: Wer kennt die Frau in Rosa?

Bitte aktivieren Sie Javascript

NÜRTINGEN/REUTLINGEN. Schwerste Verletzungen hat eine bislang unbekannte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der Nürtinger Stadtbrücke erlitten. Ein 78 Jahre alter Lenker eines Mercedes-Benz war gegen 16.50 Uhr von der Mühlstraße über die Brücke in Richtung Hallenbad gefahren. Hierbei erfasste der Autofahrer die Frau. Sie hatte etwa zehn Meter nach einem Fußgängerüberweg die Straße von links nach rechts aus der Sicht des Autofahrers überquert.

Rettungshubschrauber fliegt Schwerverletzte in Klinik

Die Schwerverletzte musste nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. An dem Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. In die Ermittlungen der Verkehrspolizei wurde ein Gutachter eingeschalten.

Die Identität der schwerverletzten Fußgängerin konnte noch nicht ermittelt werden. Die Frau dürfte über 50 Jahre alt sein. Sie ist 163 cm groß und trug zum Unfallzeitpunkt eine graue Jogginghose, ein rosa T-Shirt, eine rosafarbene Strickjacke sowie rosa Socken und weiße Sneakers.

Das Polizeipräsidium Reutlingen bittet Zeugen des Unfalls, sich unter Telefon 0711/3990-420 bei der Verkehrspolizei Esslingen zu melden. Außerdem werden dringend Hinweise zur Identität der Frau erbeten. (pol)