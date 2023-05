Bitte aktivieren Sie Javascript

NECKARTENZLINGEN. Am Donnerstagvormittag ist in Neckartenzlingen ein 56-Jähriger tot aus dem Neckar geborgen worden. Hinweise auf eine Straftat oder eine Beteiligung Dritter liegen bislang nicht vor. Ein Zeuge hatte die leblose Person zuvor entdeckt und gegen 8.40 Uhr den Notruf gewählt. Der Tote wurde in der Folge aus dem Wasser geborgen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Todesursache dauern an. (pol)