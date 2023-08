Technischer Defekt: E-Auto brennt in Dußlingen aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

DUSSLINGEN.Ein technischer Defekt dürfte ersten Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand eines Smart EQ fortwo am Sonntagnachmittag in der Straße Pulvermühle gewesen sein. Der Wagen war dort zum Laden vor einer Garage abgestellt, als er plötzlich in Brand geriet. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort war, konnte nicht mehr verhindern, dass der Smart vollständig ausbrannte.

Das Elektrofahrzeug musste in einem mit Wasser gefüllten Spezialcontainer versenkt werden, um das Feuer letztendlich unter Kontrolle bringen zu können. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. (pol)