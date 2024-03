Tatverdächtiger in Reutlingen nach Schüssen auf Bekannten vorläufig festgenommen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wegen des Verdachts des versuchten Tötungsdelikts ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Reutlingen gegen einen 23 Jahre alten Mann. Dieser steht in dringendem Verdacht, am Donnerstagvormittag einen 29-jährigen Bekannten in dessen Wohnung im Stadtteil Römerschanze durch Schüsse verletzt zu haben. Das teilen die beiden Institutionen in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Gegen 11 Uhr soll es in der Wohnung zwischen den Männern aus noch ungeklärten Gründen zu Streitigkeiten gekommen sein, bei denen der Verdächtige mehrere Schüsse auf den 29-Jährigen abgegeben haben soll. Unmittelbar darauf flüchtete der Tatverdächtige in unbekannte Richtung. Mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes wurde das ansprechbare Opfer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und wird derzeit behandelt.

Im Verlauf der sofort nach der Alarmierung eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit zahlreichen Streifenwagen konnte der Tatverdächtige am Nachmittag im Stadtgebiet angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (pol)