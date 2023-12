Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Mehrere Kellerabteile in der Schreinerstraße sind in der Zeit von Mittwoch, 20 Uhr, auf Sonntag, 15 Uhr, das Ziel von Einbrechern geworden. Die Unbekannten drangen zunächst gewaltsam in das Abteil ein und entwendeten Wertgegenstände.

Wie bislang bekannt, wurde versucht, in drei weitere Abteile einzubrechen, wie die Polizei mitteilt. Der Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)