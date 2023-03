Supermarkt in Dußlingen mit einem Beil überfallen - Fahndung läuft

Bitte aktivieren Sie Javascript

DUßLINGEN/REUTLINGEN. Nach einem etwa 18 Jahre alten Unbekannten fahndet die Kriminalpolizei Tübingen nach dem Raubüberfall auf einen Einkaufsmarkt in der Dußlinger Bundachstraße am Mittwochabend. Den bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge betrat der maskierte Räuber gegen 21 Uhr den Verkaufsraum. Dort bedrohte er die Mitarbeiter mit einem Beil und forderte die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse. Mit Bargeld in noch unbekannter Höhe flüchtete er anschließend zu Fuß.

Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang ergebnislos. Der Unbekannte wird als etwa 180 Zentimeter groß beschrieben. Er war mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Kapuzenjacke bekleidet, deren Kapuze er über den Kopf gezogen hatte. Maskiert war er mit einem beigefarbenen Tuch, das er über die Nase gezogen hatte. Er hatte eine helle Hautfarbe, sprach akzentfreies Deutsch und führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Die Kriminalpolizei hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Kriminalkommissariat Tübingen, Telefon 07071/972-8660. (pol)