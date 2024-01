Streit in Dettenhausen: Verletzte kommt ins Krankenhaus und Mann wird von Polizeihund gebissen

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTENHAUSEN. Nach einer Auseinandersetzung im privaten Bereich ist es am Dienstagabend zu einem größeren Polizeieinsatz in Dettenhausen gekommen. Die verletzte Geschädigte alarmierte gegen 18 Uhr die Einsatzkräfte, nachdem sie im Zuge des häuslichen Streits mit ihrem ehemaligen Lebensgefährten ihre Wohnung verlassen und sich in Sicherheit gebracht hatte. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gefahren.

Der 43 Jahre alte, aggressive Beschuldigte befand sich weiterhin in der Wohnung. Da er sich weigerte, diese zu verlassen und sämtliche Versuche der Kontaktaufnahme scheiterten, wurde das Mehrfamilienhaus von den Einsatzkräften, die vorsorglich Schutzausstattung angelegt hatten, umstellt. Mit entsprechendem Beschluss wurde gegen 21.15 Uhr die Wohnung von den Polizeibeamten betreten und der 43-Jährige vorläufig festgenommen. Da er sich weigerte, den Anweisungen der Beamten Folge zu leisten, kam dabei auch ein Diensthund zum Einsatz, durch dessen Biss der Mann leichte Verletzungen davontrug. Nach einer ambulanten medizinischen Versorgung wurde der Beschuldigte in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Tübingen gebracht.

Das Kriminalkommissariat Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)